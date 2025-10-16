Il centravanti arriva a costo zero, Allegri lo vuole a tutti i costi

Durante la sosta per le nazionali le squadre hanno iniziato a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse di mercato in vista di gennaio e della prossima stagione.

In casa Milan sembrano essere chiare le necessità in ottica futura con i rossoneri che hanno già in mente i possibili colpi per andare a migliorare la propria rosa.

Massimiliano Allegri è in contatto con la dirigenza a partire da Igli Tare con il quale concorda gli obiettivi da sottoporre poi all’amministratore delegato Giorgio Furlani che dovrà valutare il peso economico dell’affare. L’allenatore rossonero ha già esposto una richiesta alla propria dirigenza con la speranza di riuscire a portare a Milanello un suo pupillo che è stato cercato già durante la scorsa sessione di mercato estiva.

Assalto al nuovo centravanti: Allegri lo vuole al Milan

Il Milan è ancora sulle tracce di Dusan Vlahovic con il centravanti serbo che è stato cercato a lungo anche durante la scorsa estate. Il serbo è in scadenza di contratto nel giugno del 2026 con la Juventus e non sembrano esserci le basi per un rinnovo con i bianconeri che sono pronti a salutarlo a costo zero alla fine del campionato in corso.

Durante l’estate il Milan ha provato a lungo a portare Vlahovic in rossonero senza però riuscire a strapparlo alla Juventus. I bianconeri hanno sempre chiesto circa 20 milioni di euro per il proprio attaccante che, nonostante fosse stato accostato ad altri club, dal Newcastle al Tottenham passando per l’Arsenal, è rimasto a Torino, pronto a chiudere la sua esperienza in bianconero alla fine del 2025/2026.

Il Milan sta già pensando al possibile affare a costo zero con il centravanti classe 2000 che ritroverebbe volentieri Massimiliano Allegri e con Zlatan Ibrahimovic che potrebbe ricoprire un ruolo importante nella trattativa. L’ex attaccante svedese è uno degli idoli di Vlahovic sin da bambino e il suo inserimento nella trattativa potrebbe favorire l’acquisto del calciatore da parte del Milan. Quello che appare certo, però, è che l’ex Fiorentina dovrà ridursi lo stipendio per passare in rossonero considerati i 10 milioni di euro netti che sta guadagnando nella sua ultima stagione bianconera.

Condizione imprescindibile per l’acquisto di Vlahovic da parte del Milan è la conquista di un posto nella prossima Champions League. Le entrate che garantisce la massima competizione continentale permetterebbero ai rossoneri di investire sull’arrivo di un nuovo attaccante che andrebbe a rinforzare in maniera netta il reparto avanzato.