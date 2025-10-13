Bremer ko, la Juve corre ai ripari: prenotato il super colpo dalla Fiorentina

C’è scoramento in casa Juventus dopo l’infortunio di Gleison Bremer che si dovrà operare di nuovo affrontando un altro lungo stop prima di rimettersi a disposizione di Igor Tudor.

Dopo l’infortunio dello scorso anno che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per tutta la stagione, Bremer si dovrà fermare di nuovo per via dell’operazione alla quale si sottoporrà nelle prossime ore.

Dopo averlo ritrovato all’inizio del campionato in corso, la Juventus dovrà fare i conti con un’altra assenza di Bremer che porterà Igor Tudor ad avere scelte obbligate per quello che riguarda la retroguardia bianconera. Il difensore brasiliano, stando a quanto riportato dal sito ufficiale bianconero, si dovrà sottoporre ad una nuova operazione: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.

Nuovo lungo stop per Bremer, la Juve corre ai ripari sul mercato

La Juventus guarda in casa Fiorentina per quello che riguarda il calciomercato invernale con i bianconeri che hanno messo nel mirino Pietro Comuzzo, giovane difensore che non sembra essere un punto fermo della formazione viola in questa prima parte di campionato.

Classe 2005, Comuzzo potrebbe salutare la Fiorentina durante la sessione di trattative invernale a fronte di un’offerta intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe cercare di chiudere il colpo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a seguito del verificarsi di determinate condizioni. Il centrale è molto apprezzato da Igor Tudor e dalla dirigenza bianconera che potrebbe essere disposta ad un sacrificio economico per arrivare al giovane centrale.

Comuzzo è stato seguito da diversi club durante la scorsa estate con i viola che hanno detto no a diverse proposte arrivate sia dall’Italia che dall’estero. Molto dipenderà da quella che sarà la classifica della squadra viola durante il mese di gennaio con i toscani che sono partiti a rilento in questa prima parte di Serie A.

Sul giovane calciatore c’è anche il Milan di Massimiliano Allegri con l’ex tecnico della Juventus che ha indicato il suo nome come possibile rinforzo della difesa rossonera, in difficoltà dal punto di vista numerico. Non è quindi da escludere una sfida tra le due big italiane per il giovane centrale viola che potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare lo smalto dello scorso campionato che lo aveva portato ad essere un punto fermo delle convocazioni della nazionale italiana.