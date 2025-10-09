Panchina a Spalletti in Serie A, c’è già la data per la firma

Luciano Spalletti potrebbe presto tornare in Serie A con l’ex ct della nazionale italiana che potrebbe presto tornare a guidare una squadra del nostro campionato.

Fermo dopo l’esonero da ct della nazionale, Luciano Spalletti è in attesa di un progetto che possa stimolarlo e convincerlo a tornare alla guida di una squadra di club.

Deluso per i risultati mancati con la nazionale italiana, l’ex ct è finito nel mirino di diverse squadre di club, ma in estate non è stato raggiunto nessun accordo per il suo immediato ritorno in sella. La Serie A sta vivendo un momento storico particolare con tutte le squadre del campionato che sono ancora legate ai propri allenatori, fattore che non accadeva da moltissimo tempo dopo sei turni. Non è da escludere, però, che a breve possano esserci dei cambiamenti con alcuni club che stanno valutando le opzioni a disposizione, tra cui proprio quella che porta a Luciano Spalletti.

L’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli, sarebbe finito nel mirino della Juventus che starebbe iniziando a valutare il lavoro di Igor Tudor. I bianconeri sono imbattuti in campionato, così come in Champions League, ma la serie di pareggi consecutivi ottenuti in questo inizio di stagione non reso felice la dirigenza.

La Juventus è chiamata a dare un’inversione di tendenza già alla ripresa del campionato, anche per quello che riguarda il gioco espresso, a volte apparso troppo confusionario. Nel caso in cui la squadra non dovesse convincere nel prossimo segmento di partite che porterà alla sosta di novembre, la dirigenza si troverà a prendere delle decisioni in merito al proprio allenatore.

L’idea, infatti, appare quella di dare spazio e fiducia a Igor Tudor almeno fino alla prossima sosta del campionato per poi valutarne l’operato e l’eventuale esonero. Il tutto, chiaramente, a meno di catastrofi precedenti che potrebbero mettere a repentaglio il cammino in Serie A o in Champions League.

Se Tudor non dovesse convincere a pieno l’esonero diventerebbe un’opzione percorribile con Luciano Spalletti che diventerebbe, con ogni probabilità, il nome più probabile per prendere la guida tecnica della squadra. Oltre a Spalletti ci sarebbe proprio un altro ex ct della nazionale italiana in corsa, con Roberto Mancini che anche in passato è stato valutato dalla dirigenza bianconera che ha dimostrato di tenere il suo nome in seria considerazione.

