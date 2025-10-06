Rottura e rescissione col Milan: appuntamento in sede per chiudere immediatamente

Dopo il pareggio arrivato sul campo della Juventus, in casa Milan è tempo di pensare al calciomercato ed alle mosse da chiudere in vista della seconda parte di stagione.

Il club sa di dover intervenire per migliorare il proprio organico con i rossoneri che potrebbero portare una nuova pedina a disposizione di Massimiliano Allegri per quello che riguarda la difesa. Non sono da escludere, però, degli interventi in uscita con la società pronta a salutare un giocatore che non rientra nei piani.

Lo 0-0 con il quale il Milan è tornato a casa dall’Allianz Stadium ha rallentato il cammino della squadra rossonera verso la cima della classifica con Maignan e compagni che saranno attesi dalla partita contro la Fiorentina alla ripresa dopo la sosta. In questi giorni la dirigenza sta cercando di capire quelle che sono le operazioni da poter portare a termine per sistemare il bilancio e rinforzare allo stesso tempo la rosa.

Rescissione in vista in casa Milan: risparmio in arrivo per i rossoneri

Nelle prossime settimane il Milan avrà contatti con l’entourage di Divock Origi per cercare di capire se ci sia la possibilità di arrivare ad un accordo per quello che riguarda la rescissione del contratto della punta belga. Il giocatore è ormai da tempo fuori dai piani della società con il club che vorrebbe cercare di chiudere anzitempo l’accordo.

L’ex centravanti del Liverpool, dopo una prima stagione con la maglia del Milan con sole due reti messe a segno, è passato per un anno in prestito al Nottingham Forest senza però riuscire a trovare la via del gol. La punta classe 1995 è rimasto poi per una stagione intera a disposizione del Milan non giocando mai e percependo il suo stipendio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti all’anno.

Arrivato a costo zero dal Liverpool durante l’estate del 2022, l’attaccante non ha mai convinto il Milan a pieno e, dopo aver trattato la rescissione in estate, si è pronti a cercare nuovamente un accordo per chiudere quanto prima il rapporto. Durante le due settimane di sosta per le nazionali si cercherà un accordo permettendo al club di risparmiare sul suo ingaggio ed al calciatore di trovare una nuova sistemazione a costo zero.

Al momento non sembrano esserci squadre interessate al suo ingaggio, anche per via dell’alto stipendio percepito in rossonero, che nessun club appare intenzionato a riconoscergli. Nel caso in cui il Milan fosse disposto a riconoscere una buonuscita al calciatore, risparmiando qualcosa sullo stipendio totale, per Origi potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura nella sua carriera già a partire da gennaio con alcune società arabe che potrebbero contattarlo.