Arriva la firma di Thiago Motta, nuova panchina in Serie A

Ritorno in panchina ad un passo per Thiago Motta con l’ex allenatore della Juventus pronto a legarsi ad un’altra big del nostro campionato dopo la difficile avventura in bianconero.

Esonerato dalla Juventus lo scorso marzo, Thiago Motta sta aspettando il momento giusto per tornare alla guida di un club ed il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A con una grande squadra italiana pronta ad affidarsi a lui per risalire la china.

La Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta nella parte finale della scorsa stagione con il tecnico italo-brasiliano che è stato sostituito da Igor Tudor che sta tuttora guidando la squadra. L’ex allenatore di Bologna e Spezia sarebbe finito nel mirino di una big del nostro campionato che, sfruttando la sosta del campionato, potrebbe decidere di cambiare allenatore per mettere la squadra nelle mani del tecnico classe 1982.

Thiago Motta pronto a tornare in panchina, una squadra di Serie A lo vuole

La Fiorentina ha messo Thiago Motta nel mirino. La vittoria in Conference League dei viola non sembra aver dato forza alla posizione di Stefano Pioli che è chiamato a far punti contro la Roma in campionato. In caso di sconfitta il suo addio alla società di Rocco Commisso diventerebbe più che probabile con la squadra toscana che virerebbe su Thiago Motta.

I tre punti conquistati nelle prime cinque giornate dalla Fiorentina rendono molto difficile il momento dei viola che avevano iniziato la stagione con ben altre ambizioni. Il mercato importante portato avanti dalla dirigenza durante l’estate aveva lasciato immaginare una Fiorentina in lotta per le prime posizioni della classifica con l’opportunità di centrare la qualificazione in Champions League che faceva sognare i tifosi.

I deludenti risultati di inizio stagione stanno portando il club a riflettere sulla posizione del proprio allenatore che potrebbe dire addio in caso di ko contro la Roma di Gasperini. La partita, in programma domenica alle ore 15, sarà fondamentale per capire quale sarà il destino dell’ex allenatore del Milan con Thiago Motta che appare la prima scelta in caso di addio.

La sosta per le partite delle nazionali potrebbe dare la possibilità ai club di tirare le somme dopo la prima parte di stagione ed apportare i correttivi necessari al miglioramento della situazione. Thiago Motta potrebbe firmare la rescissione del contratto con la Juventus già nelle prossime ore con i bianconeri che si libererebbero di un importante ingaggio, per poi andare a legarsi alla squadra viola che, tra le varie opzioni, tiene viva anche quella che porta a Luciano Spalletti.