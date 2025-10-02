Esonero improvviso in Serie A, panchina a De Rossi: accordo raggiunto

Daniele De Rossi è pronto a tornare su una panchina di Serie A con l’ex allenatore della Roma che potrebbe guidare presto una nuova squadra italiana.

A quasi due mesi dall’inizio del campionato di Serie A potrebbe arrivare il primo esonero nel campionato italiano con un allenatore che vede a forte rischio la propria posizione.

Dopo cinque giornate di campionato sono diverse le squadre che stanno valutando la posizione dei propri allenatori che rischiano di essere esonerati dopo la prossima giornata. In particolare un tecnico sembra essere in difficoltà considerati gli ultimi risultati ottenuti in campionato e il prossimo turno sarà fondamentale per il proprio futuro. Daniele De Rossi appare in pole per una panchina di un club molto importante con il tecnico classe 1983 che sarebbe ad un passo dalla chiusura ufficiale del rapporto con la Roma.

De Rossi ad un passo dalla rescissione con la Roma: nuova panchina in Serie A

È notizia di poche ore fa il raggiungimento dell’accordo tra Daniele De Rossi e la Roma per la rescissione del contratto con i giallorossi. Il tecnico, classe 1983, è pronto a chiudere definitivamente il contratto con i giallorossi che si libererebbero così di uno stipendio ingente. Per l’ex centrocampista della nazionale italiana, sembra essere vicina la panchina del Torino, pronto a dargli una nuova chance in Serie A.

Nel caso in cui il Torino dovesse perdere contro la Lazio, Marco Baroni rischierebbe fortemente di essere esonerato con l’allenatore dei granata che saluterebbe dopo sole sei giornate la squadra. Nelle prime cinque giornate di campionato Baroni ha conquistato solamente quattro punti in classifica e rischia di essere esonerato dopo la partita contro la sua ex squadra che ha salutato a giugno dopo un finale di stagione da dimenticare.

Per De Rossi si tratterebbe di una nuova avventura nel campionato italiano con il Torino pronto ad affidarsi a lui per cercare di risalire la china dopo una prima parte di stagione non semplice. I granata dovranno fare in fretta considerato il fatto che non manca la concorrenza per l’ex allenatore della Roma.

Sulle tracce di Daniele De Rossi, infatti, ci sarebbero anche Genoa, Verona e Fiorentina con i viola che, proprio contro la Roma, si giocano molto considerati i soli tre punti conquistati in questa prima parte di campionato. La posizione di Stefano Pioli, infatti, appare fortemente a rischio e Commisso starebbe valutando le alternative per la panchina della propria squadra.