Gattuso li fa fuori, non saranno convocati: impazza già la polemica

Si avvicinano i nuovi impegni della nazionale italiana per le qualificazioni al mondiale 2026 con Gennaro Gattuso che sembra avere già le idee chiare in vista delle convocazioni.

Il ct della nazionale, dopo le due vittorie nei primi due impegni alla guida della nazionale, sa che non può sbagliare se vuole tenere vive le piccole speranze di centrare la qualificazione diretta alla fase finale della competizione.

Tra pochi giorni Gattuso diramerà la lista dei convocati per le due partite che vedranno gli azzurri impegnati l’11 ottobre in Estonia contro i padroni di casa e il 14 ottobre in casa contro Israele. Due sfide che serviranno a Donnarumma e compagni per cercare di accorciare le distanze sulla Norvegia capolista sperando in un passo falso della nazionale scandinava nei suoi impegni. Le due partite saranno fondamentali, però, anche per tenere a distanza Israele nella corsa ad un posto negli eventuali playoff.

Convocati nazionale, Gattuso prepara alcune sorprese

Fuori Rovella per infortunio, Gennaro Gattuso dovrebbe dare una chance a Manuel Locatelli in mezzo al campo con il classe 1998 pronto a riprendersi un posto a centrocampo. Fuori dai convocati Samuele Ricci che sta trovando poco spazio al Milan così come Daniel Maldini che non sta passando un momento ottimale all’Atalanta.

Rischiano quindi di restare fuori, oltre agli infortunati Buongiorno e Leoni, sia Ricci che Maldini con i due che sono chiamati a tornare a giocare con continuità per provare ad entrare nelle grazie di Gennaro Gattuso. Potrebbe restare a casa anche Lorenzo Pellegrini anche se il centrocampista della Roma sta trovando spazio in queste ultime settimane agli ordini di Gasperini. Gattuso potrebbe infatti aspettare le partite di novembre prima di prendere una decisione sul calciatore della Roma per capire se riuscirà ad avere la giusta continuità in campo.

Chi dovrebbe essere confermato in mezzo al campo è Bryan Cristante, centrocampista che sta facendo bene alla Roma di Gasperini e che potrebbe trovare spazio anche in nazionale in un modulo che dovrebbe prevedere un 3-5-2 pronto a modificarsi in corso d’opera. Non dovrebbero esserci dubbi sulle conferme di Orsolini e Pio Esposito davanti con Zaccagni pronto a far parte del gruppo dopo il buon inizio con la Lazio.

Le sorprese tra i convocati potrebbero essere Matteo Gabbia e Marco Palestra. Il primo si è preso il ruolo da titolare al centro della difesa a tre, mentre per l’esterno del Cagliari, dopo l’ottimo inizio di campionato, potrebbe arrivare la chiamata da parte di Gattuso, saltando, almeno per una volta, la convocazione di Silvio Baldini con la nazionale under 21.