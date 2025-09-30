L’infortunio è più grave del previsto, stagione a rischio: ribaltone sul mercato del Milan

In casa Milan l’attenzione è completamente rivolta al posticipo della sesta giornata di Serie A con i rossoneri che affronteranno la Juventus in trasferta per cercare di tenere la testa della classifica.

Il successo sul Napoli ha lanciato i rossoneri in prima posizione proprio insieme agli azzurri e alla Roma. Ora la volontà del Milan è quella di non fermarsi e sarà fondamentale il match con la Juventus anche se, nel frattempo, arrivano notizie inerenti il calciomercato.

Un grave infortunio potrebbe cambiare le strategie di mercato del Milan con i rossoneri che potrebbero ritrovarsi a perdere un attaccante in vista della seconda parte di stagione. Un club è infatti alle prese con il ko del proprio attaccante e guarda proprio in casa Milan per l’eventuale sostituto in vista della seconda parte di stagione. Molto dipenderà dalla volontà del club rossonero di lasciar partire il giocatore o meno durante la sessione di trattative di gennaio, ma l’interesse da parte della squadra di Serie A c’è ed è concreto.

Cambia il calciomercato del Milan per via di un infortunio, un bomber può cambiare maglia

L’infortunio di Andrea Belotti rischia di cambiare il calciomercato del Milan in vista della seconda parte di stagione. Il Cagliari ha messo nel mirino Cheveyo Balentien, giovane attaccante rossonero che ha trovato spazio alla corte di Massimiliano Allegri nelle due partite disputate contro il Lecce, sia in campionato che in Coppa Italia.

Il giovane olandese ha stupito tutti a Milanello con ottimi allenamenti ed entrando bene in campo nelle sfide contro i salentini. Classe 2006, la punta è arrivata durante la scorsa estate dall’ADO Den Haag, riconoscendo alla società di provenienza un indennizzo da poche decine di migliaia di euro. Alla seconda di campionato, è stato mandato in campo da Massimiliano Allegri nel finale di partita, impressionando per velocità e tecnica.

Nella vittoria in Coppa Italia contro la squadra di Di Francesco, Balentien ha trovato di nuovo spazio entrando nel ruolo di prima punta. Il recupero dall’infortunio di Rafael Leao e l’inserimento a pieno ritmo di Nkunku, rischiano di togliere spazio al giovane talento che in questo momento si sta dividendo tra prima squadra e Milan Futuro.

Il Cagliari lo segue da vicino e sarebbe pronto a chiederlo in prestito in vista della seconda parte di campionato. L’assenza di Andrea Belotti si protrarrà fino alla fine della stagione con l’ex Roma e Torino che potrebbe tornare in campo solo nelle ultime giornate di questa Serie A.