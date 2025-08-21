Colpo Milan, è fatta: Gianluca Di Marzio conferma tutto!

Ultime settimane di mercato in casa Milan: i rossoneri continuano a lavorare per regalare almeno un altro colpo a Massimiliano Allegri. In questa direzione si muove del resto il ds rossonero Igli Tare.

Entrate ma non solo. Il Milan infatti lavora anche sulle uscite, in particolare a centrocampo. Si è aggiunta infatti una nuova pretendente a Yunus Musah, che oltre al Nottingham Forest piace ora anche all’Atalanta. I rossoneri difficilmente accetteranno meno di 30 milioni di euro per il calciatore, ma le probità di una partenza rimangono alte. Intanto, però, arrivano news anche in entrata.

Calciomercato Milan, colpo in vista

Rimane al centro dei pensieri di Igli Tare l’acquisto di un attaccante. Il Milan vuole aggiungere al suo reparto un altro profilo da affiancare a Gimenez o da alternare al messicano. La richiesta di Allegri è stata chiara e la società ha identificato i profili di Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic come principali candidati. In tal senso, però, arrivano importanti novità da parte di Gianluca Di Marzio.

Il noto esperto di mercato non ha dubbi. Tra Hojlund e Vlahovic potrebbe spuntare una terza scelta, quella preferita. Ne è sicuro Gianluca Di Marzio, che spiega che per l’attacco del Milan “prende sempre più quota il nome di Victor Boniface, ora in corsia di sorpasso sulla concorrenza”. L’attaccante del Bayer Leverkusen potrebbe quindi diventare il primo nome sulla lista di Tare, superando il serbo e il danese per andare a rinforzare la rosa di Allegri. Novità sono attese a breve in questi ultimi giorni di calciomercato.