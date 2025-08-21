Ciao Juve: ora la Roma può chiudere il colpaccio di mercato!

Poco più di dieci giorni al gong del calciomercato estivo. Si lavora ancora a diversi colpi in Serie A e non solo. Attenzione in particolare alle mosse della Roma, che continua a lavorare disperatamente alla ricerca di un paio di esterni.

Acquisti ma non solo. La Roma potrebbe vedere novità anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Sul tavolo di Massara potrebbe presto arrivare una proposta vicina ai quaranta milioni per il trasferimento di Evan Ndicka. Sul difensore giallorosso è finito infatti l’interesse del NEOM, squadra saudita molto attiva sul mercato. Gasperini considera il calciatore fondamentale nello scacchiere giallorosso, ma le vie del calciomercato sono spesso dominate dai fattori economici. A maggior ragione se dovessero arrivare chance importanti in entrata. E, in tal senso, ci sono news importantissime.

Calciomercato, ciao Tudor: va da Gasperini

La Roma va a caccia di un esterno. Il nome in cima alla lista rimane quello di Jadon Sancho, che però continua a non dare il via libera al trasferimento dal Manchester United. I giallorossi allora si muovono su diverse alternative, da quel Rowe vicinissimo al Bologna fino a Solomon e Gil, entrambi di proprietà del Tottenham. Ma nn finisce qui, perché Massara potrebbe pensare a un nuovo colpo per Gasperini.

Continua la caccia a un esterno infatti in casa Roma. E i giallorossi potrebbero rimanere invischiati in un effetto domino che coinvolge l’intera Serie A. L’ultima pista porta dritta verso la Juventus, dove cerca ancora sistemazione Nico Gonzalez. L’argentino rischia di faticare a trovare posto nel proprio ruolo nello scacchiere di Tudor e, per questo, lo staff del giocatore sta intensificando i contatti con diverse squadre, a partire dai giallorossi di Gasperini. I prossimi giorni in tal senso saranno decisivi per stabilire le mosse di Massara.