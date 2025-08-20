Napoli, annuncio folle di mercato: “Conte lo ruba a Gasp!”

Dopo le prime uscite in affanno, per Antonio Conte sono arrivati dal campo segnali incoraggianti dal suo Napoli. Ben 9 i gol segnati negli ultimi test contro Girona, Sorrento e Olympiacos, 3 quelli subiti (2 dalla compagine spagnola, 1 dai greci) e tanti ottimi spunti Nonostante i passi in avanti fatti, in casa Napoli il lavoro da fare tra campo e uffici è ancora molto.

“Siamo un cantiere aperto” ha dichiarato il tecnico leccese che, prima dell’amichevole contro l’Olympiacos, ha tracciato un bilancio a 10 giorni dal via del campionato. Parole che hanno aumentato la propria veridicità dopo la gara contro i greci. L’infortunio di Lukaku (out dai 3 ai 5 mesi) ha cambiato parecchie carte in tavola. Il desse, Giovanni Manna, è infatti chiamato a porre rimedio quanto prima a una situazione più che spiacevole. E proprio in questo senso sono in arrivo novità pesantissime.

Boom Napoli! Annuncio folle di mercato, Di Marzio: “Conte vuole rubarlo a Gasp!”

Ha inevitabilmente ripreso a guardarsi intorno la dirigenza partenopea. Tanti i profili vagliati, dagli esteri a quelli già ammirati in Serie A, con un nome che nelle ultime ore sta acquistando sempre più terreno. Stando a quanto riportato direttamente da Gianluca Di Marzio, il Napoli starebbe pensando ad Artem Dovbyk della Roma.

Il gigante ucraino non ha rubato l’occhio a Gasperini e non è da escludere la possibilità che con la giusta offerta possa lasciare la Capitale. Nulla di concreto ancora, ma un nome aggiunto alla lista di Conte per sostituire Lukaku, l’altro nome è quello di Rasmus Hojlund, sul quale però è in forte vantaggio il Milan. Sono ore caldissime in casa Napoli.