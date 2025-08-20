Inter, bomba di mercato: spunta un nome a sorpresa

Ultime settimane di calciomercato in Serie A. Diverse le squadre ancora in cerca degli ultimi aggiornamenti di mercato: tra queste anche l’Inter, che potrebbe piazzare ancora anche più di un singolo colpo.

Marotta e Ausilio continuano del resto a valutare diversi profili. Sembra sformato ormai definitivamente il nome di Lookman, già tornato a Zingonia. Qualcosa potrebbe invece accadere ancora in difesa, a maggior ragione se come possibile dovesse partire Pavard. Ma non solo: l’Inter lavora infatti in tutti i reparti e, in tal senso, arrivano nuove e clamorose news di mercato.

Calciomercato, nuova idea per l’Inter

Discorsi aperti anche a centrocampo in casa Inter. I nerazzurri hanno più volte manifestato interesse per Koné della Roma e i discorsi si erano interrotti. Marotta e Ausilio, però, potrebbero tornare presto all’assalto con un’offerta da 45 milioni che farebbe vacillare e non poco i giallorossi. Ma questo potrebbe non essere l’unico nome in mezzo al campo per Chivu.

Spunta infatti un nome nuovo in casa Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino il nome di Florentino Luis, classe 1999 del Benfica. Con i lusitani ha messo insieme 142 partite, segnando tre gol e servendo svariati assist, vincendo due volte il campionato portoghese, tre volte la Supercoppa e una la coppa nazionale. In estate però il club portoghese ha acquistato Rios, aumentando la concorrenza nel reparto. E, per questo, il calciatore ha chiesto al suo team di guardarsi intorno. La valutazione di mercato è molto più abbordabile rispetto a quella di Koné: potrebbero bastare 25 milioni a Marotta e Ausilio per regalarlo a Chivu. Novità sono attese nelle prossime ore.