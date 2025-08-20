Calciomercato Milan, annuncio da brividi poco fa: “Può tornare!”

Giornate intense di mercato, in casa Milan e non solo. I rossoneri puntano a chiudere infatti almeno un colpo in attacco, ma Tare potrebbe non fermarsi a questo e portare a termine un altro affare per Allegri.

Per quanto riguarda l’attacco, il Milan cerca ancora un calciatore da affiancare a Gimenez. Per alternarlo al messicano o, all’occorrenza, anche per farli giocare in coppia. Il nome di Hojlund in questo senso rimane in cima alla lista, ma non è da escludere ancora un tentativo last minute per Vlahovic. Le novità, però, non finisco qui. Allegri potrebbe presto accogliere un colpo anche in un altro reparto.

Il Milan prova il colpo a centrocampo

In un’estate ricca di colpi il Milan ha portato a casa a centrocampo nomi del calibro di Modric, Jashari e Ricci. Ma tra il possibile addio di Musah e la volontà di rinforzare ulteriormente le pedine a disposizione di Allegri, non è da escludere che Tare possa regalare un ultimo grande colpo al tecnico, provando a sfruttare una possibile occasione in questo finale di mercato.

Nel mirino del Milan, infatti, torna il nome di una vecchia conoscenza della Serie A e non solo. I rossoneri potrebbero infatti tuffarsi su Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia e vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è stato messo fuori rosa da De Zerbi dopo una violenta lite dopo la gara con il Rennes e, per questo, Tare si sarebbe subito mosso per effettuare un sondaggio. La trattativa non è semplice anche per l’elevato ingaggio del calciatore, ma in questi ultimi giorni di mercato ogni scenario è ancora aperto.