Boom Juve! Decisione clamorosa: “70 milioni di euro!”

Una vittoria convincente nell’ultimo test prima dell’esordio in campionato. La Juve di Igor Tudor batte la nuova Atalanta targata Ivan Juric per 1-2 e torna a Torino con la giusta iniezione di fiducia in vista della gara contro il Parma del prossimo 24 agosto. Tante le risposte positive per Tudor, specialmente dai nuovi (David e Joao Mario su tutti), ma anche da chi vive da separato in casa da tempo (Vlahovic).

Nonostante il successo però, per i ragazzi di Tudor il lavoro da fare è ancora molto. Così come dovrà faticare ancora la dirigenza bianconera per completare la rosa a disposizione del tecnico croato, consegnandogli una squadra in grado di essere competitiva su tutti e 3 le competizioni. Ma prima di lavorare in entrata, serve concretizzare qualche uscita, così da rimpinguare le casse bianconere. E proprio in questo senso arrivano importanti novità.

Aggiornamento clamoroso! Juve scatenata: “70 milioni!”

A fare il punto, direttamente Fabiana Della Valle. La nota giornalista bianconera, sul suo canale Youtube, ha aggiornato in merito alla situazione: “La Juve deve ancora completarsi, mancano due o tre colpi. Il primo nome è quello di Kolo Muani, ma per arrivare in fondo all’operazione serve una cessione pesante”. Ed è proprio qui entrano in gioco i due nomi in uscita: Douglas Luiz, ormai a un passo dal Nottingham Forest, e Nico Gonzalez, nel mirino dell’Atletico Madrid. Due piste concrete che possono portare un tesoretto importante. Le cifre, al momento, sono chiare: circa 40 milioni per Douglas e una trentina per l’argentino.

Per un totale di appunto 70 milioni che la Juve spera di incassare a breve. Una base che permetterebbe non solo di affondare su Kolo Muani, ma anche di muoversi su altri reparti. Perché la priorità non finisce lì: dopo l’eventuale partenza di Nico servirà un esterno in più e Tudor chiede anche un altro centrocampista per completare la rosa. Insomma, mercato ancora in pieno movimento. Con le uscite decisive per accendere davvero le entrate.