Napoli-Lukaku, arriva l’annuncio pesantissimo di Romano / Mercato

Due settimane alla fine del calciomercato estivo, ancora tanto lavoro da fare in casa Napoli. Proseguono i contatti di Manna per regalare ad Antonio Conte una squadra che possa confermare quanto fatto lo scorso anno.

Già chiusi ormai i discorsi per il settimo acquisto dell’estate del Napoli. Ha svolto infatti le visite mediche Miguel Gutierrez, che si prepara a rinforzare la rosa di Antonio Conte. Ma rimangono ancora diverse piste aperte sul tavolo di Manna, tra centrocampo e attacco. Dove, però, arrivano da Fabrizio Romano clamorose news di mercato.

Calciomercato / Napoli e Lukaku, news clamorose

Diversi i nomi in questo momento sulla lista di Manna. Lo conferma anche Fabrizio Romano, che spiega: “Il Napoli ha dei discorsi in piedi con Elmas e Diouf, e sappiamo di Juanlu del Siviglia”. Ma non solo. Ora, infatti il Napoli dovrà fare i conti anche con le news relative a Lukaku: “Ora si aggiunge questo punto interrogativo legato a Romero Lukaku” spiega infatti Romano. Ma cosa sta succedendo?

A spiegarlo è ancora Fabrizio Romano: “Non arrivano buone notizie dalle sensazioni che riguardano l’infortunio di Romero Lukaku. Può essere un infortunio relativamente lungo, non lunghissimo, ma sicuramente di entità abbastanza seria”. E, allora, occhio alle mosse di mercato: “Il Napoli ha iniziato a chiamare a fare diverse chiamate tra procuratori, agenti, club per capire la situazione di alcuni attaccanti sul mercato. Quindi, se può esserci un’opportunità, è chiaro che non mi aspetto un super investimento perché il Napoli ha già preso Lucca e ripeto, Lukaku non è che starà fuori per tutta la stagione. Quindi chiaramente ci sarà da valutare che tipo di investimento fare, ma il Napoli ha iniziato a fare delle chiamate e quindi accendiamo questa piccola spia che riguarda il mercato del Napoli”.