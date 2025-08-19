Mercato Roma, annuncio shock di Di Marzio: “Il giocatore ha deciso!”

Con il 2-2 arrivato contro il Neom (squadra saudita neopromossa), è calato il sipario sul precampionato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Il lavoro da fare, specialmente per quanto riguarda la fase difensiva, è ancora molto ma la strada tracciata dall’ex tecnico dell’Atalanta sembra essere quella giusta.

Ma se i giallorossi in campo sono chiamati a faticare ancora in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna, il copione per la dirigenza è identico. L’organigramma giallorosso è infatti chiamato ad accelerare per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

Roma, notizia pesantissima! Di Marzio sicuro: “Ecco la decisione!”

Si è raffreddata in maniera importante la trattativa tra la Roma e Jadon Sancho. Nonostante l’intervento diretto di Gian Piero Gasperini, il giocatore inglese non sarebbe convinto della destinazione. A fare il punto direttamente il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, sui suoi profili social, ha fatto il punto sulla trattiva.

“Roma, si va verso la fine della trattativa per Sancho: il giocatore non ha accettato“. La Roma però non si da per vinta e farà un nuovo tentativo come rivelato da Di Marzio stesso. Sono ore caldissime, un vero e proprio dentro fuori: i giallorossi vogliono una risposta definitiva dall’inglese.