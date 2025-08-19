Juve, notizia folle di calciomercato: “Pronta una nuova offerta!”

Una vittoria convincente nell’ultimo test prima dell’esordio in campionato. La Juve di Igor Tudor batte la nuova Atalanta targata Ivan Juric per 1-2 e torna a Torino con la giusta iniezione di fiducia in vista della gara contro il Parma del prossimo 24 agosto. Tante le risposte positive per Tudor, specialmente dai nuovi (David e Joao Mario su tutti), ma anche da chi vive da separato in casa da tempo (Vlahovic).

Nonostante il successo però, per i ragazzi di Tudor il lavoro da fare è ancora molto. Così come dovrà faticare ancora la dirigenza bianconera per completare la rosa a disposizione del tecnico croato, consegnandogli una squadra in grado di essere competitiva su tutti e 3 le competizioni. Fondamentale però sarà tenere in bianconero le pedine più importanti della rosa. E proprio in questo senso arrivano novità pesantissime.

Bomba Juve! Notiza folle di calciomercato: “Offerta da oltre 20 milioni!”

Dall’Arabia hanno bussato alla porta della Juventus con 20 milioni in mano: obiettivo Manuel Locatelli. No grazie: questa la risposta secca della Vecchia Signora, che non ha mai (così come mister Tudor) considerato il suo capitano sul mercato, all Al-Ahli. L’ex Sassuolo è uno dei pochi considerati realmente funzionali al progetto.

I sauditi però non si danno per vinti: l’intenzione, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, è quella di ritoccare l’offerta per arrivare a 30 milioni. Locatelli dal canto suo è in contatto costante con il suo procuratore (Stefano Castelnovo). Sul piatto l’Al-Ahli ha messo ben 11 milioni a stagione per il centrocampista, una cifra pari al quadruplo di quanto percepito in bianconero.

La Juventus al momento resta ferma sul suo no, ma la sensazione è che se l’Al-Ahli arrivasse a presentare un’offerta da 40 milioni, allora potrebbe cominciare a rifletterci. Cifra ancora lontana da quella recapitata ai bianconeri, siamo dunque ancora solamente alla retorica. Lo scenario però va seguito con attenzione.