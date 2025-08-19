Calciomercato Milan, colpo di scena! Moretto ha detto che…

Continuano i lavori in casa Milan. I rossoneri, a due settimane dalla chiusura del calciomercato estivo, sono ancora alle prese con gli ultimi movimenti per regalare ad Allegri una squadra all’altezza delle aspettative.

Dopo aver superato il turno di Coppa Italia contro il Bari, il Milan può tornare a concentrarsi sul mercato. Ci sono ancora diverse questioni da risolvere: da alcune possibili uscite ad almeno uno o due colpi da regalare ad Allegri prima delle chiusura del calciomercato estivo. E, in tal senso, arrivano clamorose news.

Moretto sgancia la bomba sul Milan

La priorità in casa Milan rimane quella di regalare ad Allegri un nuovo attaccante da affiancare o alternare a Gimenez. E, in tal senso, Moretto dà importanti aggiornamenti: “Tare ha fatto i due nomi principali su cui il Milan sta lavorando di più: il primo è quello di Dusan Vlahovic che è il nome preferito che metterebbe d’accordo tutti, ma solo se i costi dell’operazione dovesse diventare realmente un’opportunità. L’altro nome è quello di Rasmus Hojlund che è al momento più caldo perché è semplicemente quello su cui si sta lavorando di più. È più vicino allo United e si è avvicinato anche al giocatore. Credo che questa settimana sia da dentro o fuori per Hojlund”. Ma non finisce qui.

Al netto di Vlahovic e Hojlund, infatti, il Milan sta pensando anche ad altre soluzioni alternative. E questa è la novità rivelata da Matteo Moretto sul calciomercato dei rossoneri. “Il Milan considera anche altre piste alternative. In questa lista c’è per esempio un profilo che piace molto, cioè quello di Nicolas Jackson, che però è sempre stata una pista molto costosa. Vedremo se nei prossimi giorni questa pista diventerà accessibile per il Diavolo e se il Chelsea aprirà ad una formula che possa favorire il Milan. Manteniamo in lista dunque il nome di Jackson che il Milan segue da più di un anno. Ci sono poi altri due nomi nella lista del Milan: si tratta di Embolo, che è in totale rottura con Monaco, e Tolu Arokodare, giocatore del Genk che continua ad essere proposto ai rossoneri”.