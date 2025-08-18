Shock Inter! Notizia clamorosa di calciomercato: “Pronte le visite!”

Con la vittoria (2-0) sull’Olympiacos, si è concluso il precampionato della nuova Inter di Cristian Chivu. Nonostante i segnali di crescita mostrati, il lavoro da fare per Lautaro e compagni rimane ancora tanto, specialmente se si vuole vivere una nuova stagione da protagonisti.

Replicare, al netto del deludente epilogo, quanto fatto lo scorso anno, non sarà comunque affatto facile. Per questo compito della dirigenza sarà quella di andare migliorare la rosa a disposizione di Chivu, consegnandogli una squadra all’altezza delle ambizioni del club. Le novità importanti però sono in arrivo per quanto riguarda il fronte uscite.

Tifosi spiazzati! Lascia l’Inter dopo appena sei mesi: “È fatta!”

Dopo appena sei mesi è già il momento dei saluti tra l’Inter e Nicola Zalewski. L’esterno polacco, riscattato a inizio mercato dalla Roma per 7 milioni, sarà infatti un nuovo giocatore dell’Atalanta. I neroazzurri incasseranno 17 milioni per una plusvalenza di livello assoluto.

A confermare dell’ormai trasferimento di Zalewski da Milano a Bergamo, anche Fabrizio Romano, che sui social ha spiegato: “HERE WE GO! L’Atalanta ha trovato l’accordo per fa firmare Nicola Zalewski dall’Inter per 17 milioni di euro. L’Inter riceverà 17 milioni di euro dopo aver ingaggiato Zalewski per 7 milioni di euro a giugno dopo il trasferimento iniziale del prestito a gennaio. Confermata anche la prenotazione delle visite mediche“.