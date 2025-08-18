Napoli, tifosi impazziti: “De Laurentiis ne compra quattro!” / Calciomercato

Due settimane alla fine del calciomercato e una all’inizio della nuova Serie A. In casa Napoli però si continua a lavorare senza sosta per rinforzare ancora la squadra a disposizione di Antonio Conte.

Diversi in questo senso i movimenti già realizzati, sia in uscita che in entrata. Manna ha lasciato partire quei giocatori che non erano più considerati funzionali al progetto del Napoli, portando invece sotto il Vesuvio diverse pedine importanti per Antonio Conte in vista della stagione ormai alle porte. In tutto ciò, però, attenzione alle ultime news arrivate: il mercato dei partenopei non è finito qui.

Si infiamma il mercato del Napoli: quattro acquisti

Vietato fermarsi, fondamentale continuare a correre mentre le altre si rinforzano e puntano a quello scudetto saldamente cucito sulle maglie del Napoli. Lo ha ribadito ancora una volta Antonio Conte: l’obiettivo dei partenopei è quello di confermarsi e, in tal senso, lavora Manna in queste ore.

La clamorosa notizia è che il ds del Napoli avrebbe in canna altri quattro colpi per venire incontro alle richieste di Antonio Conte. A partire dall’obiettivo di lunga data Miguel Gutierrez, ormai pronto alle visite mediche con i partenopei. Dalla Spagna, però, potrebbe arrivare anche Juanlu Sanchez, che ha già rifiutato diverse tentazioni inglesi per la sua voglia di vestire la maglia del Napoli. Ci sarà però da convincere il Siviglia, poco incline agli sconti n questo momento. Discorso praticamente identico per il terzo nome, quello del clamoroso ritorno di Elmas, mai dimenticato sotto il Vesuvio. Infine, occhio anche al profilo di Diouf del Lens, salito improvvisamente in cima alla lista dei desideri di Manna e Conte. Due settimane, quattro colpi: il Napoli prova a chiudere così un mercato capolavoro.