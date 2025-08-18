Milan da urlo! Tare fa impazzire i tifosi: “Deve arrivare!”

Buona la prima per il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Nei trentaduesimi di Coppa Italia, Bari battuto 2-0 grazie ai gol, un per tempo, di Leao (uscito poi per infortunio) e Pulisic. Nel turno successivo i rossoneri dovranno vedersela con il Lecce di Camarda (protagonista con un assist nel successo dei giallorossi contro la Juve Stabia).

Tanti i segnali di crescita mostrati dal Milan, con Maignan e compagni chiamati comunque a continuare a lavorare per farsi trovare pronti all’esordio ormai imminente in campionato. Discorso che non cambia per la dirigenza che, in questi ultimi giorni di calciomercato, dovrà completare la rosa per consegnare ad Allegri una squadra all’altezza dell’ambizioni del club. E proprio in questo senso arrivano importanti novità.

Il Milan non si ferma più! Tare esce allo scoperto: “Arriverà!”

Un nuovo attaccante per il Diavolo. A confermarlo direttamente il direttore sportivo rossonero Igli Tare che, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Bari, ha fatto il punto tra nomi e obiettivi ai microfoni di Mediaset. “Hojlund è una buona opzione per noi. Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile. Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo.

Vlahovic? Anche questa è una possibilità. Un attaccante deve arrivare“. Parole, quelle di Tare, che non lasciano spazio all’immaginazione. Per dire se sarà l’attaccante servo o quello danese a vestire la maglia rossonera, è ancora troppo presto. Una certezza però c’è: il Milan avrà presto un nuovo bomber. E Allegri nel frattempo aspetta.