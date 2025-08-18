Juventus, colpo clamoroso? Pedullà sgancia la bomba di mercato

Sono giorni cruciali in Serie A, per la Juventus e non solo con l’inizio del campionato in vista. Tante, però, le questioni ancora da risolvere in queste ultime due settimane di mercato, anche e soprattutto per i bianconeri.

In uscita la Juventus deve senza dubbio definire il destino di diverse pedine importanti. La prima risponde al nome di Dusan Vlahovic, per il quale potrebbe anche defilarsi il Milan nelle prossime ore. La seconda, invece, risponde al nome di Douglas Luiz, su cui è forte l’interesse del Nottingham Forest in Inghilterra. Senza dimenticare poi la situazione legata a Nico Gonzalez. Attenzione, però, anche e soprattutto alle mosse di Comolli in entrata: arrivano news clamorose.

Pedullà conferma tutto: la Juve accende il calciomercato

Rischia di complicarsi per certi versi la situazione a centrocampo, con Matt O’Riley che all’esordio stagionale con il Brighton è stato schierato titolare e ha trovato subito la via del gol. Un tema con cui fare i conti in vista dell’eventuale proposta della Juventus agli inglesi. In tutto ciò, però, Comolli si muove anche su altri fronti. E, a confermarlo, è direttamente Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato.

Nel mirino di Comolli, infatti, sarebbe finito anche Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro del Lille piace molto al Marsiglia, determinato a chiudere. Ma “nelle ultime ore si è informata anche la Juventus” spiega Alfredo Pedullà. Che, però, specifica anche come la squadra bianconera sia costretta anche a cedere prima di poter fare nuovi innesti nel reparto. Il tempo stringe, Tudor ha fretta: novità potrebbero arrivare a breve.