Roma scatenata! Massara non si ferma più: “Ha preso anche lui!”

Con il 2-2 arrivato contro il Neom (squadra saudita neopromossa), è calato il sipario sul precampionato della nuova Roma di Gian Piero Gasperini. Il lavoro da fare, specialmente per quanto riguarda la fase difensiva, è ancora molto ma la strada tracciata dall’ex tecnico dell’Atalanta sembra essere quella giusta.

Ma se i giallorossi in campo sono chiamati a faticare ancora in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna, il copione per la dirigenza è identico. L’organigramma giallorosso è infatti chiamato ad accelerare per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Il diesse Massara continua a essere attivo su più tavoli, con un nome in entrata che fa impazzire i tifosi.

Capolavoro Roma! Massara lo porta nella Capitale: “Affare fatto”

Leon Bailey è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. La trattiva (nata il 6 agosto e strutturata il 7) è ormai prossima alla fumata bianca. A conferma di ciò anche le parole di Emery dopo la gara contro il Newcastle (per la quale non lo ha neanche convocato): “Andrà via“.

Bailey è atteso a Roma già nella giornata di domani, con i suoi agenti che invece sono sbarcati nella Capitale già ieri per limare gli ultimi dettagli di un contratto che legherà il giamaicano ai giallorossi fino al 2030 a 3,5 milioni a stagione. Roma e Aston Villa hanno trovato la quadra dell’operazione sulla base di un prestito oneroso (3/4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni.