Mercato / Colpo di scena Milan, annuncio shock: “Può arrivare lui!”

Si lavora senza sosta in casa Milan. È impegnato a pregate il futuro Igli Tare, che insieme ad Allegri sta rivoluzionando la squadra rossonera con sette acquisti già ufficializzati e quindici cessioni messe in cassaforte.

Il tutto senza considerare mancati rinnovi, ritorni dal prestito e riscatti non esercitati. E, soprattutto, senza considerare le mosse che potrebbero ancora arrivare. Anche in uscita, dove il Milan deve decidere cosa fare con Musah e Okafor è fatta ormai per il trasferimento di Lazetic in Scozia all’Aberdeen. Ma non solo: arrivano infatti clamorose novità di calciomercato anche per quanto riguarda gli acquisti.

Colpaccio Milan, Tare prepara l’affare

Tra le tematiche più importanti in entrata del Milan c’è senza alcun dubbio quella legata alla caccia al nuovo attaccante da regalare ad Allegri. Che apprezza sì Gimenez, ma che allo stesso tempo vuole poter scegliere tra il messicano e un altro profilo. Oltre a Vlahovic, allora, tra i nomi più chiacchierati c’è senza dubbio quello di Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United. Ma la clamorosa novità è che, nelle ultime ore, è spuntato anche un altro grandissimo nome.

Nessun dubbio in tal senso dalla Spagna, dove assicurano che il Milan sia pronto a presentare un’offerta per Dodi Lukebakio. L’attaccante del Siviglia potrebbe partire negli ultimi gironi di mercato, dopo aver rifiutato in offerta la corte dell’Al Qadisiyah. Gli spagnoli sarebbero ora pronti a trattare nuovamente la possibile cessione e lo steso calciatore sembra pronto a dare l’okay trasferimento in Italia. Non sarebbe chiaramente una prima punta da affiancare a Gimenez, ma rappresenterebbe senza alcun dubbio un’ulteriore freccia nell’arco di Allegri. Decisive le prossime ore per capire la fattibilità dell’operazione.