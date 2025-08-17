Colpaccio Juve! Romano conferma la notizia clamorosa: “È fatta!”

Una vittoria convincente nell’ultimo test prima dell’esordio in campionato. La Juve di Igor Tudor batte la nuova Atalanta targata Ivan Juric per 1-2 e torna a Torino con la giusta iniezione di fiducia in vista della gara contro il Parma del prossimo 24 agosto. Tante le risposte positive per Tudor, specialmente dai nuovi (David e Joao Mario su tutti), ma anche da chi vive da separato in casa da tempo (Vlahovic).

Nonostante il successo però, per i ragazzi di Tudor il lavoro da fare è ancora molto. Così come dovrà faticare ancora la dirigenza bianconera per completare la rosa a disposizione del tecnico croato, consegnandogli una squadra in grado di essere competitiva su tutti e 3 le competizioni. E proprio in questo senso arrivano novità pesantissime.

Comolli fa impazzire i tifosi: “Torna a Torino!”

Sono ore caldissime per il possibile ritorno alla Juventus di Randal Kolo Muani. Come confermato anche da Fabrizio Romano, l’accordo tra la Juventus e il giocatore sul contratto è stato raggiunto già lo scorso giugno. Una base più solida che, da allora, non è mai stata messa in discussione.

L’attaccante francese non ha aperto colloqui con nessun altra squadra, nonostante negli ultimi giorni siano circolate voci sul Newcastle e altre squadre di Premier League. La realtà è che l’unica trattativa concreta è quella tra Juventus e Paris Saint-Germain.

I due club sono in contatto quotidiano per limare gli ultimi dettagli di un’operazione complessiva da 60 milioni di euro, strutturata sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. La fumata bianca ancora non è arrivata ma il lieto fine si riesce ormai a scorgere all’orizzonte.