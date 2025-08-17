Clamoroso colpo di scena: “Addio Inter, è deciso” / Calciomercato

Si lavora ancora a ritmi serrati in casa Inter. I nerazzurri, a una settimana dal via ufficiale della stagione, continuano a lavorare per costruire la miglior squadra possibile per Chivu. Al netto di tutte le difficoltà degli ultimi giorni.

È arrivato infatti anche il no per Koné: fumata nera per quanto riguarda il centrocampista della Roma, che ha scelto di chiudere ogni trattativa per il trasferimento del calciatore. Una seconda porta chiusa in faccia dopo quella arrivata per Lookman, calciatore per cui però l’Inter farà ancora un tentativo da qui alla fine del mercato. Intanto, però, a tenere banco ci sono anche altre clamorose news di calciomercato.

Si infiamma il mercato, addio all’Inter

A tenere banco in casa Inter c’è infatti al momento anche un complicato discorso in uscita. Che vede coinvolto uno dei reparti più in difficoltà della squadra di Chivu, quello della difesa. E non tanto per qualità dei calciatori in rosa, quanto per una carta d’identità che lascia poco spazio alla progettazione. E in questo scenario si aggiunge anche una nuova clamorosa offerta in arrivo dal mercato.

Arriva infatti un doppio assalto a Benjamin Pavard. Il difensore dell’Inter, prossimo all’ingresso nel club dei trentenni, si porta dietro uno stipendio importante. E allora, nonostante le difficoltà in ottica futura del reparto difensivo, Marotta e Ausilio potrebbero pensare a dare il via libera alla cessione. Non tanto a fronte dell’offerta del Lille, quanto a fronte di quella del Neom FC, squadra della Saudi Pro League. Con 25 milioni di euro la fumata bianca potrebbe arrivare: sono giorni decisivi per l’addio.