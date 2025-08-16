Mercato Juventus, Comolli fa impazzire i tifosi: “Chiuso un nuovo colpo”

Due settimane o poco più alla chiusura della sessione estiva di calciomercato e in casa Juventus si continua a lavorare senza sosta. Comolli rilancia e vuole consegnare a Tudor una squadra che sia il più competitiva possibile.

Vanno in questa direzione del resto le ultime news di mercato, a partire da quel Matt O’Riley che sembra essere un forte candidato alla maglia della Juventus per rinforzare il centrocampo di Tudor. Che, presto, perderà anche Douglas Luiz dopo un solo e negativo anno. Non solo centrocampo, però: Comolli lavora anche su altri fronti e, in tal senso, arrivano clamorose novità.

È tutto fatto, la Juve piazza il colpo

Diversi i fronti su cui si muove la Juventus. Urgenti e meno urgenti, come quello legato per esempio a Donnarumma, diventato improvvisamente non solo oggetto dei desideri ma anche grossa occasione di mercato. Comolli, però, al momento è concentrato su un altro acquisto per il quale sembra essere arrivata la fumata bianca.

Dopo un lungo tira e molla, infatti, un attaccante si prepara a diventare un nuovo calciatore della Juventus. O, meglio, a tornare a vestire la maglia bianconera. È infatti tutto organizzato per il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG. I contatti sono stati intensificati per trovare un accordo anche senza la cessione di Vlahovic. Accordo che è stato trovato su una base di un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 45. Il francese dovrebbe sbarcare a Torino già nelle prossime ore ed essere a disposizione per la prima giornata di campionato.