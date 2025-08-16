Annuncio folle di calciomercato: “Addio Milan, andiamo in Premier!”

Continua a lavorare senza sosta in queste ultime settimane di calciomercato estivo il Milan. Sia in entrata, che in uscita. Tare si muove per costruire una rosa il più possibile affine alle richieste di Allegri, come dimostrano gli ultimi colpi messi in cassaforte.

In questo senso, infatti, vanno letti gli ultimi acquisti del ds del Milan. Che, però, non si accontenta e va sempre a caccia almeno di un altro attaccante da affiancare a Gimenez. Una prima offerta ufficiale al Manchester United per Hojlund, in questo senso, sembra imminente. Mentre non sono da meno le notizie che arrivano per quanto riguarda il calciomercato in uscita.

Ciao Milan, doppio addio

Movimenti in entrata, appunto, ma anche in uscita. L’imperativo per Tare è costruire un Milan che sia il più possibile vicino alle richieste tecniche di Allegri. Il che significa acquistare giocatori che possano essere utili alla causa, ma anche mandare via quei profili che invece poco si sposano con le idee del tecnico rossonero.

Attenzione allora in questo senso a due nomi. In particolare. Il primo è quello di Yunus Musah, al centro di diverse trattative di mercato da tutta l’estate. L’ultima potrebbe essere allora quella giusta: sul centrocampista infatti si sarebbe manifestato l’interesse del Nottingham Forest, pronto a portarlo in Premier con l’ok già arrivato da parte del calciatore. Che, in caso d trasferimento, potrebbe essere raggiunto in Inghilterra da un altro compagno di squadra. Stando alle ultime voci di mercato, infatti, ci sarebbe il Leeds su Noah Okafor, altro giocatore senza grande futuro al Milan. Un approccio concreto in questo caso non c’è ancora stato, ma i primi timidi sondaggi sono arrivati e presto potrebbe arrivare il via alle trattative per vedere finalmente una fumata bianca.