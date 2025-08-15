Roma, pazzia di calciomercato! Sta girando una voce folle

Poco più di due settimane alla chiusura del mercato e in casa Roma si lavora ancora al massimo. L’imperativo è soddisfare tutte le richieste di Gasperini per presentare al tecnico una squadra in grado di competere ai massimi livelli.

Tanti i discorsi ancora aperti sul tavolo di Massara, in entrata ma anche in uscita. Dove, per esempio, rimane tutto da valutare il futuro di Lorenzo Pellegrini. O dove c’è da definire il destino di Artem Dovbyk, al netto delle parole di Gasperini non esattamente nei piani dell’attuale corso tecnico della Roma. In tutto ciò, però, a far notizia è un’altra clamorosa news di calciomercato.

Colpo Roma, Gasperini ha scelto il nuovo acquisto

Per quanto riguarda l’attacco, insomma, molto dipenderà dal futuro di Dovbyk. Dovesse uscire l’ucraino la Roma potrebbe fiondarsi immediatamente su Krstovic del Lecce, che in più di un’occasione ha strizzato l’occhio ai giallorossi. Sempre per il reparto offensivo, però, c’è un’altra mossa che Massara potrebbe improvvisamente compiere per rinforzare ulteriormente la squadra di Gasperini.

È stato del resto lo stesso tecnico a indicare un nuovo possibile colpo per la Roma. Piace infatti e non poco il nome di Leon Bailey, calciatore oggi all’Aston Villa. A rilanciare l’indiscrezione è direttamente The Athletic, che assicura come Massara sia già in trattativa con i Villains per regalare un nuovo colpo a Gasperini. Nonostante l’interesse di altri club, insomma, i giallorossi sembrano pronti a fare sul serio e a mettere a segno un altro colpaccio in questa rovente estate di calciomercato.