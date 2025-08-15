Annuncio folle di mercato: “Addio Juve, vado in Spagna!”

Si è conclusa, come da programma, dopo poco più di dieci minuti nel corso del secondo tempo l’amichevole tutta in famiglia tra la Juventus la Next Gen. Successo per 2-0 per gli uomini di Tudor, in gol il fischiatissimo Vlahovic e Douglas Luiz. I bianconeri continuano dunque a lavorare in vista dell’esordio ufficiale in campionato, chiaro l’obiettivo: svestire i panni della semplice comparsa e tornare competitivi peri grandi obiettivi.

E se in campo Locatelli e compagni continuano la loro preparazione, negli uffici della Continassa il diesse Comolli prosegue il suo lavoro, attivo su più tavoli. E le novità, in questo senso, non mancano mai. Nelle prossime ore sono infatti attesi importanti aggiornamenti.

Terremoto Juve! Un attaccante ai saluti: “Vado in Spagna!”

Sembra essere già arrivata ai titoli di coda l’avventura di Nico Gonzalez con la maglia della Juventus. L’attaccante argentino, pagato 33 milioni la scorsa estate, dopo una stagione fatta più di ombre che di luci non ha convinto e potrebbe dunque salutare. Quella contro la Next Gen potrebbe essere stata la sua ultima apparizioni in bianconero con Madrid, sponda Atletico, all’orizzonte.

L’ex Fiorentina aspetta notizie dalla Spagna, sperando che si possa arrivare a dama quanto prima. La Juventus dal canto suo spera di incassare almeno 30 milioni. L’Atletico è interessato, da capire che tipo di operazione potrà essere imbastita. Possibile che si possa andare sulle stesse modalità con le quali è arrivato a Torino: il prestito con obbligo di riscatto.