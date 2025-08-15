Inter da urlo! Marotta fa impazzire i tifosi, Di Marzio: “Pronti 45 milioni!”

Il 2-2 nell’amichevole, poi vinta ai rigori, contro il Monza ha fatto suonare nuovi campanelli d’allarme in casa Inter. Al calcio d’agosto va, ovviamente, dato il giusto peso, ma ignorare i segnali che arrivano è quanto mai controproducente. Per questo Chivu è chiamato a trovare la quadra giusta per rimettere in piedi quanto prima una squadra a caccia di nuove certezze dopo l’epilogo shock della scorsa stagione.

Non solo Chivu in campo, anche in Via della Liberazione, negli uffici neroazzurri, il lavoro da fare è ancora molto. C’è una rosa da completare per consegnare al tecnico romeno una squadra in grado di essere ancora competitiva. E proprio in questo senso sono in arrivo novità pesantissime.

Marotta da urlo! L’Inter tenta il colpaccio: “45 milioni sul tavolo!”

Lo stallo sulla questione Lookman va avanti ormai da troppo tempo. Con l’inizio del campionato ormai alle porte l’Inter sta seriamente valutando un cambio di strategia. La prima idea dei neroazzurri porta a Manu Koné della Roma. Ma c’è di più, come rivelato direttamente da Gianluca Di Marzio.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato, l’Inter è pronta a mettere sul piatto la stessa cifra stanziata per Lookman: 45 milioni. Ancora da capire se saranno 40+5 o 42+3. La certezza è il cambio di strategia dei neroazzurri, pronti a portare il centrocampista francese in neroazzurro. La palla ora passa a Gasp e alla Roma.