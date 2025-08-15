Calciomercato Milan, bomba! Allegri ha chiesto di prendere…

Guai a considerare chiuso il calciomercato del Milan. Nonostante i nuovi acquisti già messi a referto, infatti, Tare continua a lavorare per rendere ancora più competitiva la rosa di mister Allegri. E non solo per quanto riguarda l’attacco.

In avanti, è vero, resta sempre aperta la porta per un possibile nuovo colpo da affiancare a Gimenez. Il messicano sta convincendo alla distanza Allegri, ma il Milan questa volta non vuole correre rischi e Tare è determinato a garantire al tecnico almeno un altro acquisto, con Vlahovic e soprattutto Hojlund che rimangono i nomi in cima alla lista. Le novità, però, non finiscono qui e, anzi, si parla di un possibile colpaccio di mercato per i rossoneri.

Allegri ha deciso, vuole lui

È stato ufficializzato soltanto poche ore fa l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Il difensore belga arriva al Milan per prendere il posto di Malick Thiaw, passato al Newcastle per l’incredibile cifra di 40 milioni. Un duro colpo per Allegri, che aveva fatto del tedesco il nuovo pilastro della difesa rossonera. Tare, consapevole della grave perdita tecnica per l’allenatore, è subito corso ai ripari. Ma non basta.

Allegri, infatti, gioca con tre difensori e al momento nel Milan oltre all’ultimo arrivato De Winter sono in rosa soltanto altri centrali di ruolo: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Per questo motivo il tecnico ha chiesto a Tare un ulteriore rinforzo nel reparto arretrato. E il mirino sarebbe stato puntato su un calciatore italiano che ha giocato in Premier League. Piace infatti e non poco Caleb Okoli, oggi in Championship con il Leicester. Acquistato dagli inglesi per oltre 16 milioni di euro bonus compresi, il centrale ha disputato una buona stagione in Premier nonostante la retrocessione. E i suoi procuratori sono gli stessi di Ricci: un assist non di poco conto per i rossoneri, pronti ad accontentare nuovamente il proprio allenatore.