Terremoto Milan! Tifosi sotto shock: “Accordo raggiunto!”

Corre verso l’esordio ufficiale il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Domenica sera i rossoneri infatti apriranno la loro annata nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Il tecnico livornese dal canto suo continua a lavorare per riconsegnare al Diavolo la sua vera identità dopo l’anno terribile appena passato.

Lavoro per la squadra in campo, lavoro per la dirigenza in ufficio. Nonostante infatti i numerosi colpi già arrivati a Milanello, il messaggio per Igli Tare è ben chiaro: c’è una rosa ancora da completare così da consegnare ad Allegri una squadra realmente competitiva e che possa tornare in Europa dalla porta principale.

Milan beffato! Tare sotto shock: “Tutto fatto!”

Non sarà in rossonero il futuro di Giovanni Leoni. Il giovane talento classe 2006, è infatti pronto a volare in Premier League per vestire la maglia dei campioni d’Inghilterra del Liverpool. Ad aggiornare in merito alla situazione dell’ormai ex Parma, direttamente Fabrizio Romano, che sul suo canale youtube ha dichiarato.

“Operazione a titolo definitivo, con il sì finale che è arrivato da parte del Parma dopo un’offerta del Liverpool pari a circa 35 milioni di euro come pacchetto complessivo, più una clausola di rivendita. Decisiva la volontà del giocatore che voleva il Liverpool. Dove oggi è atteso in città per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto”.