Juve da urlo! Comolli scatenato: “Accordo raggiunto!”

Si è conclusa, come da programma, dopo poco più di dieci minuti nel corso del secondo tempo l’amichevole tutta in famiglia tra la Juventus la Next Gen. Successo per 2-0 per gli uomini di Tudor, in gol il fischiatissimo Vlahovic e Douglas Luiz. I bianconeri continuano dunque a lavorare in vista dell’esordio ufficiale in campionato, chiaro l’obiettivo: svestire i panni della semplice comparsa e tornare competitivi peri grandi obiettivi.

E se in campo Locatelli e compagni continuano la loro preparazione, negli uffici della Continassa il diesse Comolli prosegue il suo lavoro, attivo su più tavoli. E le novità, in questo senso, non mancano mai. Nelle prossime ore sono infatti attesi importanti aggiornamenti.

La Juventus non si ferma più! Comolli da urlo: “C’è l’accordo!”

Continua a guardarsi intorno la Juventus, attiva su più fronti a chiamata ad accelerare in termini di entrate e uscite. Gli ultimi giorni hanno portato in pole position il nome di Matt O’Riley, centrocampista anglo-danese del Brighton. La quadra per l’operazione potrebbe trovarsi per una cifra vicina ai 30 milioni.

La Juve starebbe ragionando magari anche in prestito con obbligo riscatto. Il profilo piace e l’operazione potrebbe essere compatibile con la cifra che in casa bianconera sperano di recuperare dall’addio di Douglas Luiz. Dal canto suo i bianconeri avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con O’Riley sull’ingaggio. Resta dunque l’attesa, ma il giocatore vuole vestire bianconero.