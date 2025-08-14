Inter, arriva la bomba di mercato: “Se salta Lookman arriva…”

Sono ore concitate in casa Inter. Si muovono Marotta e Ausilio per regalare le ultime pedine a Chivu in vista dell’inizio della stagione ormai imminente. E, in tal senso, sono diversi i nomi ancora oggi in ballo.

Mentre si riflette sulla possibile cessione di Asllani e si prova a fare muro alle proposte che arrivano a Pavard, in casa nerazzurra si ragiona anche in entrata per rinforzare ulteriormente la squadra di Chivu in vista di una stagione in cui l’Inter vorrà essere protagonista. E, allora, occhio alle clamorose novità di mercato.

Calciomercato, sono Lookman: l’idea dell’Inter

In cima alla lista in questo senso c’è sempre il nome di Ademola Lookman. Il calciatore continua ad allenarsi in solitaria in Inghilterra e aspetta una mossa da parte di Marotta e Ausilio. L’Atalanta, però, non ha alcuna intenzione di abbassare le richieste e, allora, l’Inter si tutela e pensa anche a un altro possibile nome a sorpresa.

Occhio allora alle quotazione di Antonio Nusa. Il calciatore del Lipsia piace e non poco a Marotta e Ausilio. Anche per la giovane età: si tratta infatti di un classe 2005 pagato dodici mesi fa ben 21 milioni di euro dal club tedesco, che lo ha prelevato dal Bruges. La sua prima stagione in Germania ha confermato le aspettative, così come le solite ottime prestazioni anche con la maglia della nazionale norvegese. La valutazione è schizzata alle stelle, anche considerando che il club tedesco non ha bisogno di vendere. E l’Inter continuerà a dare la priorità a Lookman, almeno per il momento. Ma attenzione al nome di Musa, che potrebbe accedere gli ultimi giorni di calciomercato.