Calciomercato Napoli, tifosi senza parole: “Può tornare!”

Continuano i lavori in casa Napoli. Manca ancora qualcosa per consegnare ad Antonio Conte la squadra perfetta che il tecnico aveva chiesto come garanzia per rimanere sotto il Vesuvio. Si muove Manna per accontentarlo e, del resto, le piste in questo senso non mancano.

Il ds del Napoli ha infatti chiuso per Gutierrez e si prepara a dare l’assalto agli ultimi nomi in queste settimane finali di calciomercato. Diversi i profili nella lista di Manna ancora da valutare, anche se sembra ormai sfumato il possibile colpo in attacco dalla Premier League. In accordo con Conte, infatti, in questo momento il club si sta concentrando su altri profili. E, in tal senso, arrivano novità clamorose.

È tutto vero, clamoroso ritorno al Napoli

Tra i tanti nomi che Manna sta sondando c’è anche quello di Musah. Il Milan però è stato chiaro e non accetterà di svendere il giocatore. Servirà un’offerta importante insomma per portare il rossonero alla corte di Conte. Ma questo non è l’unico nome nelle idee del ds del Napoli. Che non a caso si sta muovendo per riportare sotto il Vesuvio un profilo che era stato già sondato durante la scorsa sessione invernale di mercato.

Un anno e mezzo lontano da Napoli potrebbe essere abbastanza. Partito nel gennaio 2024 in direzione Lipsia e poi tornato in Serie A negli ultimi sei mesi della scorsa stagione, per Elmas potrebbero riaprirsi le porte del club partenopeo. Conte apprezza molto il macedone e ha già dato l’ok per un suo eventuale ritorno. Ok che è arrivato anche dal giocatore, che sarebbe ben felice di tornare. La palla passa allora a Manna, che dovrà trattare il cartellino del macedone con il Lipsia.