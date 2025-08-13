Shock Milan! Tare spiazzato: “Va al Liverpool!”

Corre verso l’esordio ufficiale il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Domenica sera i rossoneri infatti apriranno la loro annata nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Il tecnico livornese dal canto suo continua a lavorare per riconsegnare al Diavolo la sua vera identità dopo l’anno terribile appena passato.

Lavoro per la squadra in campo, lavoro per la dirigenza in ufficio. Nonostante infatti i numerosi colpi già arrivati a Milanello, il messaggio per Igli Tare è ben chiaro: c’è una rosa ancora da completare così da consegnare ad Allegri una squadra realmente competitiva e che possa tornare in Europa dalla porta principale.

Tare beffato! Romano non ha dubbi: “Va al Liverpool”

A Milano, salutato Thiaw, è sbarcato Koni De Winter. Epilogo invece diverso per quello che era il grande preferito per la difesa rossonera. Non sarà alla corte di Massimiliano Allegri il futuro di Giovanni Leoni. Il giovane talento del Parma è stato a lungo seguito dalle grandi del nostro campionato, senza che però nessuna di questa – complice anche l’alta valutazione dei ducali – presentasse mai un’offerta ufficiale. E allora ecco che nelle ultime ore si è fatto sotto il Liverpool, che già ora intravede il traguardo. A fare il punto direttamente Fabrizio Romano.

“È un discorso più che concreto col Liverpool: si è diffusa una voce di un possibile anno in prestito al Parma, ma non si sta parlando di questa possibilità. Sono voci false, Leoni andrebbe adesso e non nel 2026: l’operazione è molto ben avviata e i club lavorano per chiudere. Ci vorrà qualcosa in più di 30 milioni ma le parti stanno lavorando: lui vuole andarci ed è convinto. Si è parlato tanto di Inter, Milan e Juve, ci hanno provato tutti ma nessuno ci è andato vicino: non c’è stata nessun’offerta al Parma perché tutti hanno capito che l’operazione sarebbe stata costosa. Il Liverpool, società e allenatore, ci vede qualcosa di speciale, si vede il traguardo“.