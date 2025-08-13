Manna scatenato! Di Marzio fa impazzire i tifosi: “Vuole Napoli!”

Dopo le prime uscite in affanno, per Antonio Conte arrivano segnali incoraggianti dal suo Napoli. Ben 7 i gol segnati negli ultimi test contro Girona e Sorrento, 2 quelli subiti (entrambi dalla compagine spagnola) e tanti ottimi spunti Nonostante i passi in avanti fatti, in casa Napoli il lavoro da fare tra campo e uffici è ancora molto.

“Siamo un cantiere aperto” ha dichiarato il tecnico leccese che, prima dell’amichevole contro l’Olympiacos, ha tracciato un bilancio a 10 giorni dal via del campionato. Ma anche per il diesse, Giovanni Manna, il copione non è diverso. c’è una rosa ancora da completare e una squadra nuova da mettere quanto prima possibile nelle mani dell’allenatore ex Juve e Inter. E proprio in questo senso sono in arrivo novità pesantissime.

Manna non si ferma più! Di Marzio sgancia la bomba: “Vuole solo il Napoli!”

Da settimane ormai il diesse partenopeo e la dirigenza azzurra stanno seguendo con grande interesse Juanlu Sanchez, difensore del Siviglia. Negli ultimi giorni però la pista si era raffreddata in maniera apparentemente irreparabilmente. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, la situazione è cambiata ancora una volta.

I contatti tra le due parti sono infatti ripresi anche se da una parte il Siviglia non si smuove dalla richiesta di 20 milioni, dall’altra il Napoli non vuole alzare la propria offerta di 17 milioni e conta sul fatto che il club spagnolo debba vendere. Il club partenopeo inoltre fa leva sulla volontà del giocatore, più volte ribadita al Sivigilia, di approdare alla corte di Antonio Conte. Saranno giorni intensi per capire se alla fine la difesa spagnola cederà.