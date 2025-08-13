Juventus, colpo clamoroso! Romano sgancia la bomba: “Contatti per…”

Lavora senza sosta Damien Comolli per regalare a Tudor una Juventus pronta entro l’inizio della stagione. I bianconeri hanno bisogno ancora di un paio di innesti per considerarsi pronti a rialzare l’asticella e a tornare a lottare per il traguardo maggiore.

Proprio in questa direzione vanno gli sforzi del dirigente della Juventus, alle prese con diverse trattative in entrata tra obiettivi concreti e sogni di mercato. Senza dimenticare, poi, i discorsi in uscita con quel Vlahovic sempre in cima alla lista di Comolli tra i calciatori da cedere. In tutto ciò, però, a far parlare i tifosi in queste ore sono i discorsi in entrata: arrivano infatti clamorose news di calciomercato.

Juve, che affare! Si accende il mercato

Non mancano i nomi sulla lista di Comolli per quanto riguarda le entrate in casa Juventus. A partire dalla lunghissima rincorsa per Kolo Muani, che va avanti ormai da settimane, fino ad arrivare a un nome che infiamma sogni e speranze dei tifosi come quello di Jadon Sancho, conteso però da mezza Serie A. E, allora, intanto il dirigente della Juve guarda oltre e si avvicina a chiudere un pazzesco colpo di mercato.

I bianconeri sono infatti pronti a tornare all’assalto per un calciatore che piaceva già nella scorsa estate. L’identikit porta dritti al nome di Matt O’Riley, oggi in forza al Brighton e già seguito prima dell’acquisto di Koopmeiners. Ma non solo. Un incredibile retroscena racconta infatti come Damien Comolli avesse provato a prendere il giocatore per il Tolosa ancora prima di arrivare alla Juventus. Una storia, insomma, che sembra già scritta. Per acquistarlo serviranno però almeno 30 milioni di euro, con il calciatore che ha già aperto al trasferimento a fronte di un quinquennale da 3 milioni a stagione. L’ultimo step per la fumata bianca è a un passo, con le altre big di Serie A interessate che potrebbero essere state beffate sul tempo. Conferme, in tal senso, arrivano anche da Fabrizio Romano: “Su O’Riley posso dirvi che il giocatore apre alla Juve e mantiene la porta aperta. Ci andrebbe più che volentieri lui in bianconero”. Non resta che attendere