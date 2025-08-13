Clamoroso colpo di scena: “Addio Inter? Può andare in Arabia!”

Lavori in corso per Marotta e Ausilio. Mancano ancora tre settimane alla conclusione della sessione estiva di calciomercato e in casa Inter sono ancora tante le questioni da affrontare, in entrata e in uscita.

Marotta e Ausilio cercano gli ultimi rinforzi per Chivu, a partire dalla difesa fino ad arrivare a quella zona offensiva per la quale piace sempre – e non poco – Lookman. Il nigeriano si allena da solo e aspetta segnali, l’Inter si muoverà ma senza fare follie. In tutto ciò, però, attenzione anche alle nuove clamorose news di mercato per quanto riguarda le uscite.

Annuncio shock, tifosi sconvolti

Tra le principali questioni per quanto riguarda il calciomercato in uscita dell’Inter in questa sessione estiva c’è inevitabilmente quella che porta dritto verso la difesa e soprattutto verso Pavard. Il francese è al centro di diverse voci di mercato e il suo futuro è tutto da definire: Chivu non vorrebbe rinunciare a lui, ma le vie del mercato sono infinite e per Marotta e Ausilio ogni riflessione è d’obbligo. A spaventare però i tifosi è un altro clamoroso possibile addio che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane.

Chivu potrebbe perdere un big della sua Inter, poche settimane dopo averlo abbracciato per la prima volta. È tutt’altro che finita infatti la telenovela che ha visti coinvolti Lautaro Martínez e Calhanoglu. Nonostante le immagini a suggellare una pace, qualche scoria potrebbe ancora esserci. E, ora, sul turco è piombata con insistenza una squadra dall’Arabia Saudita. A fare la voce grossa, infatti, potrebbe essere l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Offerte ufficiali per ora non sono ancora arrivate, ma i nerazzurri non possono dormire sonni tranquilli. Marotta e Ausilio, in ogni caso, hanno fissato il prezzo: Calhanoglu non si muoverà per meno di 30 milioni.