Terremoto Juve! Comolli spiazza tutti: “Può restare!”

Corre verso una stagione da vivere da protagonista la nuova Juventus di Igor Tudor. I bianconeri continuano a lavorare in vista dell’esordio ufficiale in campionato, chiaro l’obiettivo: svestire i panni della semplice comparsa e tornare competitivi peri grandi obiettivi.

E se in campo Locatelli e compagni continuano la loro preparazione, negli uffici della Continassa il diesse Comolli prosegue il suo lavoro, attivo su più tavoli. E le novità, in questo senso, non mancano mai. Nelle prossime ore sono infatti attesi importanti aggiornamenti.

Juve: cambia tutto! Commoli spiazza tutti: “Può restare in bianconero”

Sembra essere già ai titoli di coda la storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha giocato meno di mezz’ora contro il Borussia Dortmund. Comparsa tutt’altro che indimenticabile: qualche pallone perso di troppo e un tiraccio in pieno recupero che ha suscitato la rabbia dei tifosi.

Trovare una nuova sistemazione per l’ex Fiorentina è più facile a dirsi che a farsi. Il suo ingaggio da 12 milioni pesa come un macigno e per questo non è escluso il colpo di scena. “Resto fino alla scadenza” avrebbe detto – stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport – il serbo alla società, ribadendo la sua volontà di non essere intenzionato a cambiare squadra. Vlahovic dunque non molla, anche a costo di farsi una stagione da semplice comparsa e rompere definitivamente il suo rapporto con la tifoseria, già fortemente compromesso.