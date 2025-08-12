Milan scatenato! Tare fa impazzire i tifosi: “Oggi in rossonero!”

Corre verso l’esordio ufficiale il nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Domenica sera i rossoneri infatti apriranno la loro annata nella sfida di Coppa Italia contro il Bari. Il tecnico livornese dal canto suo continua a lavorare per riconsegnare al Diavolo la sua vera identità dopo l’anno terribile appena passato.
Lavoro per la squadra in campo, lavoro per la dirigenza in ufficio. Nonostante infatti i numerosi colpi già arrivati a Milanello, il messaggio per Igli Tare è ben chiaro: c’è una rosa ancora da completare così da consegnare ad Allegri una squadra realmente competitiva e che possa tornare in Europa dalla porta principale.
Tare non si ferma più! Diavolo in paradiso: “Affare fatto, oggi arriva a Milano!”
Il Milan, conscio di quanto detto sopra, ha accelerato per mettere a disposizione di mister Allegri nuovi elementi il prima possibile. In meno di 48 il diesse albanese ha chiuso la trattativa per Koni De Winter dal Genoa. Al club ligure 18 milioni più 2 di bonus (con una percentuale che arricchirà le casse della Juventus).
Tutto definito dunque per l’arrivo del Belga in rossonero, atteso nella serata di oggi a Milano pronto a iniziare la sua nuova avventura. Sulla sua strada ritroverà proprio Allegri, che lo aveva lanciato nel calcio “dei grandi” appena 19enne. Finalmente il salto a lungo rincorso: per De Winter però sarà vietato sbagliare. Il Diavolo lo aspetta.