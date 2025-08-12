Donnarumma-Inter, clamoroso annuncio di calciomercato

Si avvicina l’inizio della stagione, ma ci sono ancora tre settimane di calciomercato tutte da vivere. Lo sa bene l’Inter, che proverà a regalare almeno un paio di nuovi colpi a Chivu, senza dimenticare le uscite.

Resta infatti tutto da definire il destino di Pavard, sondato ora anche dalla Turchia. L’Inter, intanto, si muove per tutelarsi e continua a seguire da vicino Leoni, finito ora nel mirino anche del Liverpool in Inghilterra. Tutto ciò senza dimenticare la questione Lookman: il nigeriano si allena in Inghilterra, Marotta e Ausilio non hanno intenzione di mollare ma per ora neanche rilanciano. Ma le news di mercato non finiscono qui.

Arriva l’annuncio su Donnarumma

Non solo questa sessione estiva di calciomercato. L’Inter lavora anche al futuro, provando a sfruttare le possibili occasioni che il mercato presenterà. E, in tal senso, assume un ruolo centrale il futuro di Gigio Donnarumma, da settimane al centro di voci e indiscrezioni. Ora, però, attenzione: arriva l’annuncio ufficiale per l’Inter, può cambiare tutto.

Il PSG ha acquistato infatti Lucas Chevalier, miglior portiere della scorsa stagione in League 1. Un segnale chiaro verso l’italiano, con tanto di frecciatina nel comunicato ufficiale relativa alla capacità del francese di giocare con i piedi. E Donnarumma? L’ex portiere del Milan ora può rimanere e giocarsi le sue carte o chiedere subito la cessione, ma in ogni caso nel 2026 vedrà scadere il proprio contratto. E con i transalpini che sembrano di fatto averlo scaricato, si apre per l’Inter una clamorosa opportunità. Dalla Romania, del resto, assicurano che Chivu abbia avvisato Marotta: vuole Donnarumma in nerazzurro appena possibile.