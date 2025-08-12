Arriva l’annuncio improvviso di mercato: “Colpo Napoli, è un affare!”

Continua a muoversi sul mercato il Napoli. Dopo lo scudetto conquistato nella scorsa stagione Aurelio De Laurentiis farà di tutto per accontentare le richieste di Antonio Conte, determinato a bissare il titolo.

Non a caso Manna si sta già muovendo per il prossimo affare di mercato. Il ds del Napoli è pronto a presentare l’offerta al Milan per portare sotto il Vesuvio Musah, mettendo così in stand-by l’affare legato a Miretti. Gli obiettivi di De Laurentiis, però, non si fermano qui e, in tal senso, occhio al possibile prossimo regalo per Antonio Conte.

Affare Napoli, che colpo di mercato!

Continua la caccia a un esterno offensivo in casa Napoli. I nomi sulla lista di mercato di Manna non mancano, ma molti di questi sembrano destinati a sfumare. Dovrebbe per esempio rimanere in Premier League Grealish, mentre i discorsi su Lookman non trovano finora particolare riscontro. Al momento, poi, non arrivano conferme nemmeno per quanto riguarda Sancho. E, allora, attenzione alle notizie che arrivano dalla Premier League sul calciomercato dei partenopei.

Il Napoli prova il colpo dall’Arsenal. È questa la notizia che può scuotere il mercato dei partenopei in queste tre settimane di agosto. E allora attenzione al nome di Oleksandr Zinchenko, che negli ultimi tempi si è mosso da esterno basso ma che è abituato a colpire anche da esterno alto a sinistra. È stato proposto a De Laurentiis, la notizia clamorosa è che però potrebbero non servire i 28 milioni incassati per Raspadori dall’Atletico Madrid. I Gunners, visto solo un anno di contratto rimasto, sono anche disposti a darlo via gratis pur di liberare spazio in lista. L’affare è dietro l’angolo, a Conte il compito di scegliere.