Terremoto Inter! Chivu gli dice addio: “Affare fatto!”

Corre verso una nuova stagione l’Inter di Cristian Chivu, chiamata a mettersi alla spalle il tragico epilogo della scorsa annata. Sul campo il tecnico ex Parma sta cominciando a ricevere risposte convincenti, mentre negli uffici il lavoro da fare non è di certo da meno.

C’è infatti una squadra ancora da completare e una rosa da puntellare. Lo stallo sulla trattiva Lookman ha inevitabilmente rallentato il lavoro del diesse Ausilio, accelerare – a due settimane dall’esordio in campionato – è imperativo. E proprio in questo senso arrivano pesanti novità: è infatti tutto fatto per l’addio di un attaccante.

Addio Inter! Un attaccante saluta Chivu: “Questa sera sarà in città!”

Sebastiano Esposito, dopo innumerevoli prestiti in giro per l’Italia e non solo, è pronto a lasciare l’Inter a titolo definitivo. Ad aspettarlo c’è il Cagliari, con il diesse Angelozzi pronto a regalare a mister Pisacane una coppia d’attacco di alto livello composta proprio da Esposito e da Piccoli.

L’ormai ex Inter ha già svolto le visite mediche con i sardi e questa sera sarà in città pronto a iniziare la sua nuova avventura. Decisivo il sorpasso dei rossoblu ai danni del Parma, che fino a qualche giorno fa era molto vicino all’attaccante. Operazione concretizzata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro e percentuale sulla futura rivendita.