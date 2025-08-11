Milan, colpo clamoroso! Romano sgancia la bomba: “Contatti per…”

Si lavora forte in questa estate di calciomercato a Milanello, anche alle porte di Ferragosto. Non molla di un centimetro il Milan, determinato a portare ad Allegri gli ultimi nuovi acquisti per lanciarsi poi verso la nuova stagione.

Tare, in questo senso, è molto attivo da settimane. Lo dimostrano i colpi già messi a segno dal Milan, ma non solo. Oltre ai tanti i nomi già arrivati alla corte di Allegri, alcuni seguiti anche dall’arrivo del dirigente albanese, ce ne sono infatti diversi in lista per un possibile arrivo. E, in tal senso, attenzione: arrivano clamorosi aggiornamenti di mercato.

Calciomercato, Romano è sicuro: il Milan si muove

Servono ancora almeno due colpi per quanto riguarda la squadra di Allegri. Uno in attacco, dove il tecnico si aspetta un’altra punta da alternare a Gimenez nonostante l’assenza delle coppe europee nella stagione alle porte. E un altro in difesa, a maggior ragione dopo la cessione di Thiaw. E proprio per quanto riguarda questo reparto arrivano clamorosi aggiornamenti sulle mosse del Milan da Fabrizio Romano.

Il noto esperto di mercato non ha dubbi: Tare si sta muovendo ed è pronto a sferrare l’assalto per regalare al Milan un altro colpo: “Il Milan si muove per De Winter, un giocatore che piace a tanti. Il Milan ha avuto contatti per De Winter, gli agenti hanno dato apertura al Milan. De Winter ha tante opzioni, il Bournemouth ma non è una cosa avanzata, anche il Galatasaray lo ha chiamato ma lui preferisce l’Italia o la Premier. Il Milan ha parlato con gli agenti di De Winter, il Genoa si aspetta un’offerta formale dal Milan, si parla di 18-20 mln più bonus per avvicinarsi ai 25. Al Milan è stato proposto anche Chalobah ma potrebbe entrare in scena per De Winter”. Non resta che attendere, insomma: potrebbe essere proprio De Winter il nuovo rinforzo in difesa per Allegri.