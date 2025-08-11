Follia Napoli: colpo dal Milan! Pedullà sgancia la bomba

Non è ancora finita l’estate di calciomercato in casa Napoli. La squadra di Conte, fresca campione d’Italia, vuole confermarsi ai massimi livelli del calcio italiano e non solo. E, per farlo, è impossible non passare dal mercato.

Basterebbe l’arrivo di Kevin de Bruyne del resto per segnalare come Aurelio De Laurentiis voglia fare le cose sul serio con il Napoli. Ma non c’è solo il belga in questo calciomercato estivo per il Napoli che, intanto, sta iniziando a mostrare quella brillantezza che aveva fatto vedere nella scorsa stagione nelle nuove amichevoli. In ogni caso, però, per Conte potrebbe arrivare più di un nuovo rinforzo. E, in tal senso, arrivano importanti aggiornamenti di mercato.

Pedullà accende il mercato: pensano a lui

Il Napoli fa sul serio e prova chiudere non un solo colpo ma almeno due prima della fine di questo calciomercato. Sulla lista di Manna, del resto, non ci sono solo esterni d’attacco. In quel reparto, però, De Laurentiis è stato chiaro con Conte: un colpo arriverà. Da Chiesa a Grealish passando anche per Sancho, i nomi sulla lista non mancano. La novità di mercato, però, questa volta è un’altra.

A svelarla è direttamente Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato: tramite i suoi profili social il giornalista svela un nuovo nome sotto la lente d’ingrandimento in casa Napoli: “Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro”. Manna, insomma, non vuole correre e preferisce valutare attentamente le prossime mosse. Con un avviso però finale: “Se qualcuno (Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera”. Napoli avvisato: non resta che attendere.