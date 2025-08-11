Colpaccio Roma! Massara scatenato: “Lo soffia alla Juventus!”

Un passo falso non cancella quanto fatto di buon in fin qui. Continua la sua preparazione la nuova Roma di Gian Piero Gasperini, caduta 4-0 nell’amichevole contro l’Aston Villa ma ripresasi subito nel test con l’Everton. Se ancora sono tanti i dubbi a livello tattico per l’ex tecnico dell’Atalanta, la certezza è che la strada imboccata è quella giusta, ma il lavoro da fare è ancora molto.

Copione identico anche per la dirigenza della Roma, chiamata ad accelerare per completare la rosa a disposizione di Gasperini. Il diesse Massara continua a essere attivo su più tavoli, con un nuovo nome in entrata che fa impazzire i tifosi. Il dirigente giallorosso sogna il colpaccio.

Tifosi in delirio, Massara vuole soffiarlo alla Juventus!

Negli ultimi giorni la Roma si è infatti mossa per capire la situazione di Jadon Sancho. Nessuna offerta ufficiale, ma un sondaggio approfondito da parte dei giallorossi che starebbero valutando seriamente l’operazione. Gasperini dal canto suo apprezza molto il profilo e non va escluso che nelle prossime ore la dirigenza capitolina possa muovere i primi passi concreti.

Il talento inglese sembrava a un passo dalla Juventus, con l’intesa di massima raggiunta (15 milioni allo United e 6 annui a Sancho) ma le commissioni ancora da definire. Comolli ha preferito temporeggiare, mantenendo i contatti ma senza chiudere la trattativa. Per questo l’inserimento della Roma potrebbe essere decisivo. Sono ore molto calde.