Shock Juve! Balzarini sgancia la bomba: “Offerta ufficiale!”

Corre verso una stagione da vivere da protagonista la nuova Juventus di Igor Tudor. I bianconeri continuano a lavorare in vista dell’esordio ufficiale in campionato, chiaro l’obiettivo: svestire i panni della semplice comparsa e tornare competitivi peri grandi obiettivi.

E se in campo Locatelli e compagni continuano la loro preparazione, negli uffici della Continassa il diesse Comolli prosegue il suo lavoro, attivo su più tavoli. E le novità, in questo senso, non mancano mai. Nelle prossime ore sono infatti attesi importanti aggiornamenti su un possibile addio.

Comolli lavora in uscita: “In arrivo un’offerta ufficiale per…”

Dopo una stagione a dir poco negativa, potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda l’avventura di Douglas Luiz in bianconero. A fare il punto direttamente Gianni Balzarini che, sul suo canale Youtube, ha chiaro: “Per quanto riguarda Douglas Luiz, ora il quadro è più chiaro. Si continua a parlare di una valutazione intorno ai 40 milioni, mentre l’offerta dovrebbe aggirarsi sui 35. Nei prossimi giorni – non posso dire se sarà domani o dopodomani – il Nottingham Forest presenterà ufficialmente la proposta.

A quel punto si capirà se all’interno dell’operazione verrà inserito anche Sangaré, se le due trattative andranno avanti in modo indipendente oppure se, alla fine, Sangaré non vestirà mai la maglia della Juventus. Sono tutte possibilità. Il nome di Sangaré è emerso perché Tudor ha intenzione di impostare il suo gioco con due centrocampisti molto fisici, uomini di rottura e recupero palla“.