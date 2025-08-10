Napoli scatenato! Manna lo ruba a Tare: “Pronti 25 milioni!”

Dopo le prime uscite in affanno, per Antonio Conte arrivano segnali incoraggianti dal suo Napoli. Ben 7 i gol segnati negli ultimi test contro Girona e Sorrento, 2 quelli subiti (entrambi dalla compagine spagnola) e tanti ottimi spunti, specialmente da Kevin De Bruyne. Doppietta del belga, in 9 minuti, contro il Girona e i soliti – tanti – ottimi segnali in fase di impostazione.

Nonostante i passi in avanti fatti, in casa Napoli il lavoro da fare tra campo e uffici è ancora molto. Al grido di “amm’ faticà”, Di Lorenzo e compagni continuano a lavorare agli ordini di Conte per presentarsi al meglio all’esordio in campionato del prossimo 23 agosto. Ma anche per il diesse, Giovanni Manna, il copione non è diverso. c’è una rosa ancora da completare e una squadra nuova da mettere quanto prima possibile nelle mani del tecnico leccese. E proprio in questo senso sono in arrivo novità pesantissime.

Manna non si ferma più. Lo vuole rubare a Tare: “Pronti 25 milioni!”

Dopo l’interessamento già manifesta più di un mese fa, il Napoli è tornato forte su Yunus Musah del Milan. Il club partenopeo ha già presentato ai rossoneri un’offerta ufficiale da 22 milioni più bonus. Il messaggio è chiaro: serve un sesto centrocampista che abbia caratteristiche differenti rispetto a quelle già presenti in casa Napoli.

Il nuovo interessamento per Musah è dovuto al fatto che, negli ultimi giorni, i contatti con la Juventus per Miretti si sono raffreddati. Sul tavolo della Juventus era stata presentata un’offerta da 14 milioni più bonus. I bianconeri, dal canto loro, hanno tentennato ma non c’è stata quell’apertura totale sperata da De Laurentiis.